Base do SAMU em Penedo ganha investimentos e UTI móvel

Um serviço que salva vidas. A missão do SAMU ganha mais importantes aliados em Penedo, cidade que recebe investimentos em sua base e uma UTI móvel, tudo isso graças a parceria que existe entre o Governo de Alagoas e a gestão Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) agilizará o atendimento das ocorrências mais graves porque não será preciso aguardar a viatura enviada por Arapiraca, sede da 2ª macrorregião, também responsável por Penedo e demais cidades ribeirinhas e litorâneas, além do Agreste e parte do Sertão do estado.

Penedo e região

“Penedo já tinha uma Unidade de Suporte Básico para atender a população e agora estamos recebendo uma USA, mais conhecida pela população como UTI móvel, e isso nos traz segurança, não só para a população de Penedo, mas de toda a região Sul de Alagoas”, destacou o Prefeito Marcius Beltrão nesta sexta-feira, 07, agradecendo ao Governador Renan Filho e ao Secretário Estadual de Saúde, Alexandre Ayres.

O prefeito penedense parabenizou ainda o Secretário Municipal de Saúde, Marcos Beltrão, e toda a equipe pelo empenho e dedicação, em nome da Coordenadora da Rede de Urgência e Emergência, Camylla Rezende Gouveia.

Para o médico e coordenador da UPA de Penedo, Dr. Adolfo Rocha, a UTI móvel “é de importância vital para o atendimento, acolhimento e salvamento de vidas, com rapidez e segurança”, condições antes prejudicadas pela distância entre Penedo e Arapiraca.

Apesar do ganho com a UTI móvel, a relação entre as duas cidades em relação ao SAMU continua devido à configuração administrativa da rede, como explica a enfermeira Marcela Santos do Nascimento, Coordenadora de Enfermagem da Base do SAMU em Penedo.

“O sistema de regulação funciona pela central 192 e essa chamada vai cair na central de Arapiraca, onde o atendimento é feito pelo técnico de regulação e posteriormente pelo médico, que é quem vai avaliar se o paciente está precisando de uma Unidade de Suporte Básico ou de uma Unidade de Suporte Avançado”.

Além da USA, a base do SAMU Penedo recebeu investimentos em sua infraestrutura, adequando-se às normas de emergência sanitária gerada pela pandemia do novo coronavírus.

por Fernando Vinícius –Decom PMP

Fotos Roberto Miranda – Jornalista PMP