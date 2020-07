Bayern de Munique pode tentar a contratação de Cavani

Sem clube após finalizar seu contrato com o Paris Saint-Germain , o atacante Edinson Cavani ainda não sabe onde atuará na próxima temporada. No entanto, um dos destinos especulados é a Alemanha. De acordo com informações do jornal “Le10sport”, o Bayern tem interesse no atleta.

Em busca de um centroavante para ser reserva de Robert Lewandowski, o nome do uruguaio de 33 anos ganha força com os dirigentes bávaros nos corredores da Allianz Arena.

Cavani também chegou a ser especulado no Benfica, de Portugal. No entanto, seu alto salário pode ser um entrave para os Encarnados.

Fonte: esporte.ig.com.br