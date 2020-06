Bayern renova empréstimo de Coutinho até final da temporada

O brasileiro Phillipe Coutinho ganhou mais algumas semanas para convencer os dirigentes do Bayern a contratá-lo. Nesta quinta-feira, segundo a Sky Sports da Alemanha, o clube alemão renovou o empréstimo do jogador até o final da temporada europeia, no fim de agosto.

A renovação foi autorizada por conta da prorrogação da conclusão dos campeonatos, em função da pandemia do coronavírus. O vínculo anterior do atleta se estendia até o final de junho.

O Bayern já conquistou o título do Campeonato Alemão, mas ainda restam duas rodadas a serem jogadas. Além disso, o time está nas oitavas de final da Liga dos Campeões, que ainda não tem uma previsão para retornar. Assim, Coutinho pode disputar mais algumas partidas pelos bávaros.

Na mira de diversos clubes europeus, o futuro do brasileiro é bastante incerto. O jogador pertence ao Barcelona, que pretende vendê-lo pelo valor de 120 milhões de euros ( cerca de R$ 719,7 milhões). O Bayern anunciou que não tem a intenção de pagar esta quantia e deve liberar o meia ao fim da temporada. Entre os possíveis destinos, Manchester United, Chelsea, Newcastle, PSG e Liverpool, mais recentemente, já foram associados a Coutinho.

Fonte: Terra