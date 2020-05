Bayern vence o Borussia e dispara na liderança do alemão

O Bayern de Munique venceu o Borussia Dortmund por 1 a 0, hoje, pela 28ª rodada do campeonato alemão, no Signal Iduna Park. Com gol de Joshua Kimmich, a equipe de Hans-Dieter Flick abriu vantagem de 7 pontos e disparou na liderança da Bundesliga. Com o resultado, o Bayern chegou a 64 pontos na tabela, enquanto a equipe de Lucien Favre segue na vice-liderança, com 57 pontos, restando mais seis rodadas.

Aos 42 minutos ainda do primeiro tempo, a equipe bávara abriu o placar com uma finalização de cobertura de fora da área. Os visitantes trocaram passes no campo de ataque e Kimmich bateu de cavadinha. O goleiro Burki, que estava adiantado na jogada, chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

No clássico disputado no primeiro turno do campeonato, o Bayern de Munique goleou o Borussia Dortmund por 4 a 0. Agora, os líderes recebem em casa o Fortuna Dusseldorf, no sábado (30). Já o Borussia busca a vitória contra o Paderborn, no domingo (31) para se manter na disputa.

Fonte: UOL