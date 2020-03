“BBB 20”: Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari estão no paredão

Domingo é dia de berlinda no Big Brother Brasil 20. Nesta semana, se enfrentam no paredão Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari. Gabi e Flayslane, também indicadas, conseguiram se salvar na prova de bate e volta.

Tudo começou com Marcela, que venceu a prova do Anjo da semana, imunizando Thelma. Em seguida, Gizelly, a líder, resolveu indicar ao paredão Felipe Prior. Com contra golpe nesta semana, o emparedado pôde colocar alguém na berlinda e escolheu Manu Gavassi. Segundo o arquiteto, ela vive na casa do BBB “como se estivesse na Disney”.

Dentro da casa, Babu, Flayslane e Rafa receberam três votos cada. Coube a Gizelly o voto de minerva: a advogada decidiu emparedar Flay, com quem tem desafetos constantes.

Mari e Gabi já estavam no paredão porque tiveram o pior desempenho na prova do líder, na última quinta-feira (26).

Todos os indicados, exceto Prior — colocado pela líder — tiveram a chance de escapar do paredão na prova de bate e volta. Neste domingo, o desafio era uma homenagem a uma prova do BBB 17, na qual os brothers tinham que quebrar porquinhos de cerâmica. Escolheram os porquinhos premiados Gabi e Flayslane, que se salvaram da berlinda.

Fonte: GaúchaZH