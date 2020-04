BBB 20: Ivy é eliminada com 74,17% de votos

Domingo (19),mais uma eliminação no Big Brother Brasil. Este, foi formado na última sexta-feira (17), logo depois da prova do líder que aconteceu na casa, tornando Mari a ”rainha da casa” nos últimos dias.”Quando você encontrou seu lugar em seu jogo, você sai. Ivy você está eliminada”, disse Leifert.E com 74,17% dos votos, quem deixou a casa neste domingo foi Ivy. Thelma ficou com 19,52 % de votos, enquanto Rafa recebeu 6,31%.A atração tem agora 5 participantes: Babu, Manu, Rafa, Mari e Thelma.

Fonte: O Fuxico