BBB 20: Lucas é eliminado com 62% dos votos

O catarinense Lucas foi o quarto participante eliminado do BBB 20 nesta terça-feira (18). Ele recebeu 62,62% dos votos do público. Babu (1,30%) e Victor Hugo (36,08%), que também estavam no paredão, se salvaram e permanecem na casa.

Lucas foi escolhido para ir ao paredão pelo líder Guilherme. Victor Hugo e Babu foram os dois mais votados pela casa.

A popularidade do brother andava abalada também dentro da casa. Essa semana Lucas foi muito criticado por não ter dado nenhuma estaleca na hora das compras da semana. Segundo ele próprio, a atitude foi tomada propositadamente para “causar intriga”.

Em outros momentos, justificou que “a Xepa já tinha alimentos básicos” e que não “achava justo” que os participantes dessem tudo o que tinham, conforme sugerido por Daniel.

Fonte: MSN