BBB 20: Paredão tem Babu, Manu e Victor

Paredão deste domingo (08) do “Big Brother Brasil 20” não teve Felipe Prior, seu integrante mais óbvio. Depois de ser indicado ao Quarto Branco e ficar confinado com Manu Gavassi e Gizelly, o arquiteto não foi votado pelo Líder Pyong, que preferiu indicar Victor Hugo. No Confessionário, Prior ganhou 3 votos, Flyslane 4 e Babu 5, sendo o terceiro indicado da semana.

Larissa Manoela e Marina Ruy Barbosa apoiam Manu Gavassi

Logo que o programa acabou, o perfil oficial da amiga de Bruna Marquezine, que vem acompanhando de perto o reality show, publicou um vídeo de Manu convocando todas as ‘fadas sensatas’ a votarem para ela permanecer no reality show. Em pouco tempo, vários famosos mostraram sua torcida pela artista. “Ixi, tá em apuros não! Tá fácil tá fácil”, opinou Marina Ruy Barbosa. “Não está em apuros, garota massa. Tudo em cima, nos vemos na saída, pós final, para trabalhar no seu projeto do peito, que também virou meu projeto do peito”, garantiu Selton Mello. “Deixa com a gente”, vibrou Larissa Manoela. “Vamos time!”, completou Agatha Moreira.

Anitta encabeça torcida por Babu Santana

Mesmo não tão popular na casa do “BBB20”, Babu Santana ganhou uma torcedora de peso fora do reality show. No Instagram do ator, a cantora comentou na última postagem. “Gente deixa eu cuidar do Instagram do Babu pelo amor de Deus. Cadê vocês pedindo pra ele não sair no paredão? Ajuda a genteeeee”, pediu a Poderosa, que está curtindo férias com o affair, Gabriel David, nas Ilhas Maldivas.

Brigas em festa colocaram Victor Hugo no Paredão

A festa do último sábado acabou em dor de cabeça para Victor Hugo. O maranhense foi chamado de falso tanto por Manu Gavassi, quanto por Gizelly, que o acusaram de tentar manipular votos para elas irem ao Paredão. O clima esquentou e a cantora chegou a puxar a blusa do psicólogo, que provocou ainda mais, pedindo para Manu bater nele – e, consequentemente, ser eliminada do jogo. “Nossa, está mostrando a cara. É isso que eu quero que o Brasil veja”, provocou Victor Hugo. Irritada, Manu assumiu que não gostou de sua atitude, mas garantiu que não estava arrependida.

Bruna Marquezine queria ver mais do Quarto Branco

Apesar de todos acreditarem em brigas no confinamento do Quarto Branco, as 8 horas que Manu, Gizelly e Prior passaram no cômodo foram de muita paz e diversão. Além de conversarem bastante sobre o jogo, os brothers também falaram sobre suas vidas fora da casa. Ao ver as cenas, Bruna Marquezine se surpreendeu. “Eu não to crendo que eu to gostando do Prior. Não tô crendo que eu queria eles três mais uma semana dentro daquele quarto branco”, divertiu-se.

Fonte: MSN