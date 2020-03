BBB 2020: Marcela vence décima prova do anjo

Marcela venceu a décima Prova do Anjo do BBB 2020, que aconteceu no início da tarde deste sábado (28). A médica ganhou o poder de imunizar um colega de confinamento, um vídeo da família, almoço especial e um prêmio da empresa patrocinada da prova.

A disputa exigiu memória e concentração. Após o sorteio realizado, Manu, Marcela, Rafa, Gabi, Ivy, Mari, Flayslane e Babu tiveram a chance de participar. Prior e Thelma ficaram fora da competição.

“Vocês terão que provar que tem boa memória, será que vão saber o que está faltando?”, explicou Tiago Leifert. “Na tela vocês irão ver nove produtos e terão um tempo para memorizá-los. Quando eles aparecerem novamente no telão, um deles terá desaparecido. É esse item que vocês precisam procurar na sala. Vence a rodada quem achar o cubo do produto e bater no botão primeiro”, acrescentou o apresentador.

“Se bater no botão, mas estiver com o cubo errado, está automaticamente eliminado. São quatro duelos por chaveamento. Depois, teremos semifinais e a final“, concluiu Leifert.

Após vencer a prova, Marcela definiu os castigados do Monstro: Felipe e Babu. “Novidade. Não sei porque faz drama”, reclamou o arquiteto ao receber o colar. “Não é drama não, é difícil”, respondeu a sister.

“Difícil fazer o óbvio?”, disparou o brother. “Vou colocar açúcar na sua rabada também”, brincou Babu com a médica.

Fonte: RD1