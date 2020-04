BBB 2020: Sisters temem coronavírus e entram em pânico

A pandemia de covid-19 fez com que Thelma Assis e Manu Gavassi perdessem o sono na madrugada desta quinta-feira (23). Em conversa no confinamento do BBB 2020, as sisters se mostraram em pânico com a existência do vírus.

“A gente só sabe que tem um vírus fora da casa. Isso virou um filme de terror. Sério, não parece premissa de filme de terror? Estou muito curiosa com o alcance desse programa”, desabafou Manoela.

“Imagina a quantidade de artistas incríveis assistindo isso e fazendo show pra gente nas festas, até atração internacional? Acabou o programa e só tem a gente aqui, quero entender”, acrescentou a integrante do grupo camarote.

Posteriormente, a médica também se manifestou. Visivelmente apreensiva, Thelminha afirmou que está desesperada com a doença.

“Logo mais vamos ficar doentes, parar de comer, dormir. Ainda bem que eu olho pra vocês e vejo que vocês estão tão desesperados quanto eu”, afirmou a passista.

Essa não foi a primeira vez que o coronavírus virou assunto no reality. No início da semana, Babu Santana repercutiu a chegada da pandemia no Brasil e acabou indo às lágrimas.

“A gente não contava com isso, as crianças em casa é outro trabalho. Como será que está todo mundo? Minha mulher, filhos, amigos. A gente não contava com esse corona, não sei de nada”, disse ele na ocasião.

Fonte: RD1