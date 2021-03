BBB 2021: Arthur, Lumena e Projota estão no Paredão

Está formado o novo Paredão do BBB 2021! Arthur, Lumena e Projota enfrentam a berlinda. O resultado será conhecido na próxima terça-feira (2).

Antes do início dos trabalhos, Tiago Leifert questionou Caio sobre quem ele gostaria de imunizar. O fazendeiro chegou a entregar o colar para Thaís; o anjo, contudo, era autoimune. Logo depois, João Luiz mandou Projota para o Paredão.

Carla Diaz votou em Gilberto, por julgar que o doutorando em economia não seria votado e por estar “cansada” após enviar três colegas direto para a berlinda. Já o namorado da atriz, Arthur, optou por Thaís como estratégia de defesa, acompanhado pelo amigo Projota.

O instrutor de crossfit somou a maioria das indicações da casa: Camilla de Lucas, Fiuk, Juliette, Lumena, Thaís e Viih Tube. Pocah foi eleita por Gil e Sarah – e devolveu para a sister –, enquanto Caio foi em Camilla. Rodolffo retribuiu a indicação de Carla.

Na sequência, Projota foi questionado pelo apresentador sobre os três alvos do Big Fone. Ele optou por salvar Fiuk, deixando Arthur, Lumena e Rodolffo na prova Bate e Volta.

O Paredão desta semana ganhou seus primeiros contornos na quarta-feira (24), quando João Luiz venceu a Prova do Líder. Até então, Projota articulava o plano para eliminar “plantas” da casa. O professor aparecia como indicação do músico à berlinda. O jogo então virou; o antes aliado de Nego Di e Karol Conká viu-se rumo à disputa pela preferência do público.

Na sexta-feira (26), Caio arrebatou a Prova do Anjo. Pocah e Projota foram escalados para o castigo do Monstro. Os dois passaram o fim de semana entre queixas pela falta de apoio dos demais confinados e planos para os próximos paredões. No sábado (27), o Big Fone tocou, exigindo que Carla Diaz indicasse três participantes para a berlinda. Os eleitos foram Fiuk, Lumena e Rodolffo.

Como a ordem do aparelho era de que nem o líder, nem o anjo fossem apontados por Carla, os confinados logo concluíram que o anjo era autoimune. Caio, decidido a tirar Rodolffo da disputa, e Lumena montaram guarda ao lado do telefone, que só tocou numa trollagem do diretor artístico Boninho, atendendo ao pedido do público por um trote – conduzido por Rafael Portugal.

Fonte: RD1