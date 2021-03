BBB 21: Arthur, Caio, Carla e João estão no Paredão Falso

O paredão falso tão esperado chegou ao Big Brother Brasil. Arthur, Caio, Carla e João são os protagonistas nesse sexto paredão do “BBB 21” (TV Globo). Pocah escapou com muita sorte da berlinda, acertando todas as fases para vencer a prova de bate e volta.

A formação do paredão começou com Tiago Leifert, autorizando a imunidade do anjo, e, nessa semana, o Arthur, que colocou o colar no Projota. Logo após, foi revelado que o líder teria dois votos e iria dividir a indicação entre Xepa e VIP.

Rodolffo então colocou Carla, a chamando de desleal, e João, por ser a opção menos próxima dele. Na votação da casa, Arthur teve 4 votos e foi, pela terceira vez, para o paredão. Ao anunciar o mais votado da casa, Tiago pediu que os indicados do líder dessem seus contra-golpes. Carla escolheu Caio, e João escolheu Pocah.

Fonte: Gazetaweb