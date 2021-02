BBB 21: Camilla discute com Karol Conká

Fogo no parquinho, ou melhor, fogo no “BBB 21”! Depois da discussão generalizada entre Gilberto e Arthur, Camilla de Lucas deu um chega pra lá em Karol Conká na tarde deste sábado (20).

As duas participantes estavam na área externa da casa, conversando sobre o surto de Gilberto, quando Karol criticou a atitude do brother.

“Ele errou em se exaltar. Mas, não sei o que ocorreu para isso. Não tomo partido, sem ter visto”, disse Camilla.

A fala da influenciadora não agradou a cantora, que disse: “Você tomou as dores do lado de lá. Você nunca ficou do meu lado”.

E isso foi o bastante para criar um baita barraco!

“Você está usando o meu nome para vir aqui e afirmar que eu estou do lado de lá para naturalmente o Caio achar que eu estou contra a ele. Para naturalmente o Rodolffo, Projota e Pocah acharem que eu estou contra eles. Você planta a semente. Eu venho aqui e eu falo mesmo”.

E continuou, dizendo:

“Você gosta de jogar uma pessoa contra a outra, só que eu sou a Camilla de Lucas, eu não sou idiota não. E você pode ser a Karol Conká braba lá fora, mas tem outra braba aqui dentro também“.

Karol respondeu: “Você quer competir com a pessoa errada, porque você não aguenta a rajada”. E na sequência quis colocar a militância para jogo, alegando que Camilla estava criando intriga entre duas mulheres pretas.

A atitude irritou ainda mais a influenciadora, que declarou: “Não vem levantar questão de militância em afinidade não. Porque eu não sou obrigada a me dar bem com você”.

“Você está levantando a militância como se eu tivesse a obrigação de ter afinidade com você só porque você é preta”.

E o bate boca continuou, com Karol dizendo que Camilla estava fazendo VT. A influenciadora, então, quis tirar uma com a cantora e finalizou, dizendo:

“Beijinhos, pode ir, gata. Se eu precisasse de VT, eu já teria ido atrás de você há muito tempo”.

Fonte: PopLine