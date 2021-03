‘BBB 21’: Carla Diaz vence Paredão Falso, com 62,40% dos votos

Não teve para mais ninguém! Carla Diaz foi salva pelo público do “Big Brother Brasil 21”, da Globo, no Paredão Falso que rolou nesta terça-feira (9/03), com 62,40% dos votos. A atriz, que enfrentava Arthur (1,28%), Caio (8,25%) e João (28,07%) na berlinda, recebeu o privilégio de ir direto para o Quarto Secreto, onde irá acompanhar tudo o que rola na casa, até que possa retornar ao jogo com informações privilegiadas.

Vale ressaltar que a sister não foi eliminada do reality show. Assim como Tiago Leifert explicou antes mesmo da votação de domingo, o Paredão Falso, serve para o público votar em que deseja ver no Quarto Secreto, que conta com pay-per-view do ‘BBB 21’ e tudo.

O aparelho ficará mudo, mas o participante terá a oportunidade de escolher 6 momentos para escutar a casa por 2 horas, como créditos. Ao retornar para a sede comum, poderá vetar o anjo 2 vezes em um prazo de duas semanas.

Ao entrar no Quarto Secreto, Carla Diaz caiu aos prantos e ressaltou que a amiga, Camilla de Lucas, já havia desconfiado. Emocionadíssima, a atriz fez uma oração e gritou de felicidade. No discurso da falsa eliminação, Tiago Leifert deu uma puxada de orelha na sister, falando sobre assumir os próprios erros e acertos dentro do programa. “Agora eu vou voltar com tudo”, prometeu.

Fonte: Pop Line