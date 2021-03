BBB 21: Fiuk e Rodolffo vencem a prova do Líder

Acabou! Por volta das 08:12 da manhã desta sexta-feira (12/03), após 8 horas de jornada, foi definida a prova do líder da semana no reality show Big Brother Brasil 20. O objetivo era ultrapassar uma passarela segurando um gigante aparelho de barbear e revezar com sua dupla. Quem ficasse por último, deixar cair o objeto e nem perder o tempo, ganhava!

Quem ganhou?

Quem ganhou foi a dupla Fiuk e Rodolffo. Ainda não se sabe como vai ser a escolha do líder definitivo entre os dois. Caso seja decisão deles próprios, faz mais sentido que o líder seja Fiuk, já que Rodolffo está imune. Eles já até conversaram sobre isso e parece que vai ser isso mesmo.

A dupla que ficou até o final com eles foi Arthur e Projota. Eles acabaram não conseguindo continuar ao desistirem da disputa por conta da exaustão. Enquanto isso, os vencedores alegam que não estavam sentindo nem dor e ficariam bem mais tempo. Merecido!

Ordem de eliminação

A primeira dupla a desistir foi Gilberto e Sarah, seguida por Juliette e Carla Diaz. Um tempo depois, quem deixou a competição foi Viih Tube e Thaís, que não conseguiram completar o tempo para passar pelo trajeto. Depois deles, saíram Camilla de Lucas e João Luiz. A ultima dupla a desistir foi Arthur e Projota, dando a liderança para Fiuk ou Rodolffo.

Fonte: Popline