BBB20: Boninho confirma votação aberta na reta final

Fazia tempo que uma edição do Big Brother Brasil não era tão intensa. E, ao que tudo indica, vem muito mais momentos de tensão por aí… Em seu perfil no Instagram, Boninho deixou todos em polvorosa, ao confirmar que a formação de paredão por votação aberta entre os participantes será realizada na reta final do reality.Um seguidor foi direto.”Queremos votação aberta, chefe”.

E o Big Boss prontamente respondeu.”Vai ter”. Vale lembrar que a votação aberta foi usada em outras edições, assim como paredões duplos.

Fonte: O Fuxico