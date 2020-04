BBB20: Gizelly é eliminada com 54,79% dos votos

Terça-feira é dia de que? de eliminação no Big Brother Brasil 20! Na noite de hoje (14), o paredão triplo trazia Babu, Gizelly e Mari. Formada no domingo (12), a berlinda teve votação diferente do que de costume.

Depois da eliminação de Flayslane, aconteceu a nova prova do líder, consagrando, pela primeira vez nesta edição, Manu Gavassi. Ela mandou seu voto em Gizelly e a casa mandou Babu e Mari.

E nesta terça, a mais votada para sair do reality foi Gizelly, com 54,79% dos votos. Babu recebeu 41,33% e Mari teve 3,88%.

A atração trouxe momentos dos brothers, principalmente dos emparedados, o CAT BBB lotado de humor, as conversas e o jogo da discórdia que rolou na segunda-feira (13).

