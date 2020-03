BBB20: Guilherme, Gizelly e Pyong estão no 6º Paredão

A formação do sexto Paredão do Big Brother Brasil 20 trouxe uma dinâmica diferente. Neste domingo (1), a berlinda foi tripla, com quatro indicados.

1) A líder Ivy indicou Guilherme.Vale lembrar que, como Anjo, o modelo optou por imunizar Flayslane.

2) O escolhido pela líder, Guilherme puxou Pyong para o paredão

3) O mais votado pela casa foi Felipe

4) O mais votado pela casa tinha direito de escolher alguém também, portanto Felipe chamou Gizelly.

Somente o indicado por Ivy foi direto ao Paredão.

Bate e Volta

Após uma disputa que envolvia cartas de baralho, Felipe Prior escapou do Paredão, que, aliás, será disputado, esta semana, entre Guilherme, Pyong e Gizelly.

Dedo-Duro

Babu Santana quis saber o voto de Gabi Martins, que, aliás, votou no próprio ator.

Já Ivy quis saber o voto de Victor Hugo, que informou ter votado em Babu. –

Fonte: O Fuxico