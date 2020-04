BBB20: Marcela é eliminada com 49,76% dos votos

Reta final do Big Brother Brasil 20, da TV Globo. Marcela, Babu e Flay disputaram o 12º Paredão e o público escolheu pela eliminação de Marcela com 49,76% dos votos.Flayslane ficou com 49,18% e Babu 1,06% dos votos.No total foram 295 milhões de votos.

O dia todo desta terça-feira (7) foi de melancolia e tensão na casa. Durante a tarde, enquanto os brothers dançavam no gramado da casa, Marcela viu Gizelly isolada. A médica chamou a sister para dançar, e confessou: “Eu tenho certeza que eu vou embora.” A partir daí, Gizelly começou a chorar e foi consolada por Ivy.

Já Mari chegou a declarar para Flayslane: “Eu não quero que você vá, eu quero que você fique”. Babu ficou pensativo e chegou a dizer que sentia muita saudade da família.O programa ainda exibiu a treta entre Manu e Mari, após o Jogo da Discórdia.

Fonte: O Fuxico