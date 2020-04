BBB20: Mari vence a Prova do Líder

Dia de Prova do Líder, no Big Brother Brasil 20, da TV Globo. A disputa foi de habilidade.”Na prova de hoje, o brother deve levar a bola até a cesta. Para começar, aperte o botão vermelho que aciona o cronômetro. Em seguida, pegue a bola e a posicione na base. Com a ajuda das cordas, controle o movimento da base, desviando a bola dos obstáculos. Se a bola cair, pegue outra bola e continue. Após levar a bola até a cesta, aperte o botão mais uma vez para parar o cronômetro. Quem cumprir a prova no menor tempo, é o novo Líder”, avisou Tiago Leifert.

Após um sorteio, Thelma foi a primeira a participar. A sister conseguiu finalizar em 843.74.Ivy foi a segunda. A sister terminou em 278.90.Babu terminou em 194.62Manu não conseguiu finalizar a provaMari finalizou em 93.77Rafa não conseguiu finalizar a prova

A dinâmica do 15º ParedãoAntes do início da Prova do Líder, Tiago Leifert comentou a respeito do 15º Paredão. “Paredão triplo, com o indicado do Líder, o mais votado da casa, e contragolpeia quem for mais votado pela casa”, afirmou.

Tiago Leifert confirma extensão do BBB20Ainda na atração, os brothers perguntaram sobre a mudança no cronômetro regressivo para o fim da atração.Tiago brincou: “Ah, não! Houve um lapso no espaço-tempo. Vocês não são inimigos do fim? Nós também! É sério. Considerem um elogio. É porque está tudo indo muito bem. Então vocês vão ver, a partir de amanhã o cronômetro vai estar certo. Não é uma extensão longa, enorme, é só pra ficar mais gostoso.”

