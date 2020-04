BBB20: Thelma vence o reality e leva R$ 1,5 milhão

E chegou o grande dia! Após três meses de confinamento, o Big Brother Brasil 20, da TV Globo, teve sua grande vencedora!

Em uma final 100% feminina, Manu, Rafa e Thelma disputaram o grande prêmio de R$ 1,5 milhão. A segunda colocada recebeu R$ 150 mil e a terceira com R$ 50 mil.

Vencedoras do BBB20:

Thelma é a campeã do BBB20 com 44,10% dos votos

Rafa ganhou o segundo lugar com 34,81% dos votos

Manu foi a terceira colocada com 21,09% dos votos.

Além do prêmio em dinheiro, Thelma também ganhou um FIAT Toro.

Logo no início do programa, Tiago Leifert relembrou momentos divertidos e emocionantes das finalistas.

Rafa, Manu e Thelma assistiram a todo o conteúdo junto com o público e com os ex-participantes do programa, que, agora confinados em suas casas, estavam ao vivo por chamadas de vídeo transmitidas em tempo real em um grande telão.

Fonte: O Fuxico