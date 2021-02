BBB21: Após dias de flerte ‘enrolado’, Carla Diaz e Arthur se beijam

Após dias de flerte e insistência, principalmente de Arthur e do restante da casa, Carla Diaz e Arthur se beijaram na festa do líder do BBB21 na madrugada desta quinta-feira (11).

Arthur já havia flechado a atriz em outras duas festas, utilizando o recurso de flerte que eles possuem no programa, mas ainda não havia sido correspondido diretamente pela sister, que apesar disso demonstrou interesse de continuar conhecendo o instrutor de crossfit.

O flerte dos dois já estava virando piada entre os brothers, por conta da demora para se concretizar, e durante a f

Os dois se beijaram no meio da pista de dança, enquanto os outros brothers comemoravam em volta o acontecimento.

Fonte: ISTOÉ