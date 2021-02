BBB21: Gil e Pocah brigam após Jogo da Discórdia

E o Jogo da Discórdia desta segunda-feira (15) continua rendendo na casa do BBB21. Após ter sido colocada por Gilberto como uma pessoa que não deve ganhar esta edição do programa, a cantora Pocah quis tirar satisfações com o brother na madrugada desta terça-feira (16).

Gil disse que estava abalado e que preferia não conversar, mas Pocah insistiu para falar com ele e disse que ele tinha justificado a escolha dele no Jogo da Discórdia atacando o caráter dela. Ele disse que não tinha atacado seu caráter, mas que fazia críticas ao jogo dela.

Pocah e Gilberto continuaram se estranhando e começaram a gritar na beira da piscina, para a casa toda ouvir. Ele chegou a afirmar que tinha certeza que a cantora tinha ranço dele.

“Eu acho que o que você fala aqui dentro é calculado. É o meu pensamento”, disse Gil. A cantora rebateu dizendo que ele estava sendo hipócrita, porque teria calculado o que falaria dela em outro Jogo da Discórdia.

A discussão se estendeu por alguns minutos enquanto outros brothers tentavam apaziguar a situação e separar os dois, que chegaram a ficar muito próximos fisicamente, quase se tocando. A discussão acabou com ambos se xingando.

Fonte: ISTOÉ Gente