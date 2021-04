BBB21: Gilberto, Rodolffo e Caio estão no Paredão

O décimo paredão chegou ao Big Brother Brasil com muitas lágrimas, e seus protagonistas são Gilberto, Rodolffo e Caio. Juliette escapou com muita sorte da berlinda, nas últimas possibilidades da prova de bate e volta, além de ter se esquivado dos votos da casa.

A formação do paredão começou com Tiago Leifert autorizando a imunidade do anjo, e, nesta semana, Gilberto e Fiuk, que dividiram o prêmio, colocaram o colar no João. Logo após, a líder Viih Tube apontou Gilberto como seu indicado.

A votação no confessionário começou e o empate foi certo. Juliette e Rodolffo, ambos com 4 votos cada. A líder escolheu o brother para participar da prova bate e volta.

Logo após a dinâmica da votação foi com voto aberto, para a sala toda escutar os indicados e as justificativas. Em meio a confusões, acusações e estratégias, Juliette e Caio empataram novamente com 4 votos cada. Viih Tube salvou a sister mais uma vez. Porém, o segundo mais indicado da casa tinha um contra golpe e Juliette teve, de novo, a possibilidade de permanecer no Paredão.

Após decisão, todos, menos Gilberto, foram disputar a Prova Bate e Volta. Após 3 etapas demoradas, Juliette ganhou e se livrou da eliminação.

Ao término, Tiago pediu que os indicados dissessem seus motivos de permanência para o Brasil, momento regado de muito choro e carinho.

Fonte: Gazetaweb