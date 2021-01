BBB21: Internautas especulam que Lucas está confinado

Com a estreia do BBB21 se aproximando e os spoilers divulgados pela Globo, os internautas começam a fazer especulações sobre os participantes da edição de 2021, que terá famosos e anônimos. Um dos nomes que está sendo apontado é Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia.

Após notarem que Lucas não deixou de fazer publicações nas redes sociais, os seguidores apontaram que ele está confinado para a próxima edição do BBB. No Instagram, por exemplo, a última postagem é do dia 1º.

Nesse sábado (9), Carlinhos Maia se pronunciou nos stories e disse que o marido viajou. “Estão tudo perguntando, ‘cadê Lucas, cadê Lucas’, Lucas viajou”.

O humorista e digital influencer também se declarou para o marido e aproveitou para afastar os boatos de que o casamento teria chegado ao fim. “Uma coisa que tenho para dizer a vocês e, é óbvio que vocês vão perguntar. Estamos o tempo inteiro juntos e vocês têm mais que direito de perguntar e saber, Lucas é a pessoa mais importante da minha vida. Eu nunca vou ter um amor igual ao que eu tenho com o Lucas”.

O digital influencer confessou que os dois estavam precisando de um tempo para respirar, mas que está tudo bem entre eles. “Converso muito com ele sobre isso. A gente está há 12 anos juntos. E, como todo o casal, tem horas que a gente se desgasta. Tem horas que a gente fica: ‘E aí?’. Coisas que eu gosto em você, coisas que eu não gosto em você. Vamos respirar?”.

Carlinho também elogiou Lucas. “É até difícil achar defeitos em Lucas porque ele é a melhor pessoa que eu já conheci em toda a minha vida. Ele é tão bom que as vezes chega a ser ruim de tão bom que é. É um cara sem defeitos”. Mas o humorista não falou sobre as especulações para o BBB.

BBB21

O Big Brother Brasil 21 estreia no dia 25, com famosos e anônimos. Os participantes serão divididos em dois grupos, o Camarote (com convidados famosos) e a Pipoca (com anônimos).

Segundo divulgado por Boninho, os participantes do BBB 21 já estão confinados.

