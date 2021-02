BBB21: Karol Conká é eliminada com 99,17% dos votos

Karol Conká foi a quarta eliminada do Big Brother Brasil nesta terça-feira (23). A porcentagem de votos para tirar a rapper do programa foi a maior da história do reality, contabilizando 99,17% dos votos, maior do que rejeição de Nego Di na semana anterior.

O clima na casa foi de surpresa, novamente, mas muito alívio de grande parte dos participantes. Karol terá escolta diferenciada dos outros eliminados para preservar a integridade física dela.

Confira os participantes com maior rejeição do BBB, antes de Karol Conká:

Nego Di (BBB 2021) – eliminado com 98,76%;

Aline (BBB 2005) – eliminada com 95% ;

Patrícia (BBB 2018) – eliminada com 94%;

Felipe Cobra (BBB 2007) – eliminado com 93%;

Nayara (BBB 2018) – eliminada com 92%;

Rafa (BBB 2012) – eliminado com 92%;

Fonte: ISTOÉ Gente