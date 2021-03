BBB21: Próximo paredão será falso

Foi anunciado nesta quinta-feira (4), no programa que definiu a liderança desta semana, vencida pelo sertanejo Rodolffo, que o próximo paredão do “BBB21” será falso. Ou seja, o “eliminado” escolhido pelo público sairá da casa, mas ficará alguns dias em um quarto secreto para assistir o restante dos brothers por alguns dias e, depois, voltar para a casa cheio de informações.

O apresentador Tiago Leifert explicou como funcionará toda a dinâmica desta rodada do reality, que foi pensada especialmente para dar diversas alternativas para que o público escolha algum participante que saiba como usar as informações que terá acesso.

Rodolffo, por ter vencido a prova do líder, terá duas semanas de imunidade e o direito de vetar uma pessoa da prova do líder da próxima semana. No domingo (7), o cantor indicará duas pessoas ao paredão, uma do grupo VIP e outro da Xepa. O terceiro indicado ao paredão se dará pelos votos dos brothers no confessionário.

Por último, os dois indicados por Rodolffo terão contragolpes, escolhendo cada um uma outra pessoa para o paredão, fechando em cinco ameaçados. Disputam a prova Bate e Volta: o mais votado pela casa, o indicado pelo contragolpe da Xepa e o indicado pelo contragolpe do VIP.

O vencedor da prova escapa do paredão. Os outros quatro indicados disputarão o voto do público, que deve votar para escolher quem irá para o quarto secreto.

Não acaba por aí: todos os quatro indicados ao paredão falso garantem participação na prova do líder da semana que vem, não podendo ser vetados pelo líder Rodolffo.

O escolhido do público para ir para o quarto secreto ganha a chance de anular a decisão do Anjo num prazo de duas semanas. Ou seja, ela pode escolher anular a imunidade do Anjo na semana que vem ou na semana seguinte.

O segundo e o terceiro colocados do paredão falso, como dito anteriormente, garantem apenas a participação na próxima prova do líder, mas o quarto colocado, além de também participar da prova do líder, ganha voto com peso 2 no confessionário, também em um prazo de duas semanas. Ou seja, pode escolher usar esse poder na semana que vem ou na semana seguinte.

Fonte: ISTOÉ Gente