BBB21: Viih Tube é eliminada com 96,69% dos votos

A youtuber Viih Tube foi eliminada com 96,69% dos votos no paredão realizado no último domingo (25). Com esse resultado, a youtuber entra para o ranking de maiores rejeições em Paredões Triplos na história do Big Brother Brasil.

No BBB21, Viih Tube só fica atrás de Karol Conká, que saiu com 99,17% dos votos, e de Nego Di, que deixou a disputa com 98,76% dos votos.

Ela disputou a preferência do público com Fiuk e Gilberto, que tiveram 2,6% e 0,71% dos votos, respectivamente.

“O público gosta de brincar, mas o público precisa fazer parte da sua brincadeira. Quem sai hoje é a Vitória”, diz o apresentador ao anunciar a eliminação de Viih Tube.

A youtuber chegou ao décimo quarto do Paredão depois de ser indicada pela casa na última quinta-feira, 22/04. Logo que o anúncio foi feito, os dois confinados que estavam na berlinda, se abraçaram e comemoraram o fato de não terem sido eliminados. Em seguida, Viih se aproxima da dupla e parabeniza Gilberto e Fiuk.

Fonte: ISTOÉ