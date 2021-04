BBB21: Viih Tube vence mais uma Prova do Líder

Viih Tube é a décima segunda Líder do BBB 21. A youtuber desbancou os seus colegas e garantiu a sua vaga no Top 8 do reality show.

Os brothers tiveram que encarar a Prova do Líder Americanas, para isso precisavam ter concentração e habilidade. Primeiro, cada um, na sua rodada, escolhia um cubo que representava um dos um dos muitos produtos que se encontra no aplicativo da patrocinadora.

Cada objeto contém um tempo diferente e os participantes precisam atravessar uma pista, sentados em um carrinho, no tempo mais próximo possível daquele que consta no cubo. Todos jogam e os dois melhores tempos disputam a liderança na segunda etapa.

Arthur foi o primeiro a jogar e Gilberto foi na sequência, garantindo, a princípio, uma das duas vagas da final. Camilla de Lucas joga e desbanca o instrutor de crossfit. Pocah joga e é eliminada da disputa. Em seguida, é a vez de Juliette e ela tira a influenciadora da final.

João Luiz em sua vez não faz um tempo bom o suficiente e é eliminado da dinâmica. Fiuk joga e faz a melhor pontuação da rodada. Logo depois, Viih Tube faz a mesma pontua do filho de Fábio Jr. Por fim, Caio não alcança a pontuação dos adversários e a youtuber e o cantor vão para a final.

Na última rodada, os competidores têm o mesmo tempo para cumprir: 12 segundos. Viih Tube faz o melhor tempo e se torna Líder pela segunda vez. Quem será o alvo da sister no Paredão de domingo (18)? Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos.

Fonte: Observatório da TV