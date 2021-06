Bebê nasce no carro da PM a caminho de maternidade em Penedo

Uma bebê chamada Júlia nasceu dentro do carro da Polícia Militar no caminho da maternidade em Penedo, no interior de Alagoas, na madrugada de terça-feira (22). Os policiais militares visitaram mãe e filha nesta quarta no hospital.

No dia do nascimento, a grávida Brenda Maria seguia de táxi do município de Neópolis, em Sergipe, para a Santa Casa de Misericórdia de Penedo, em Alagoas, quando o carro quebrou. O taxista pediu socorro a uma guarnição da Força Tarefa do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM), que fazia patrulhamento.

A equipe da PM, formada pelo sargento Cleverton, cabo Hélio e soldado Marcelo Marques, deitou a grávida no banco de trás da viatura e seguiu para o hospital, mas Júlia nasceu dentro do carro.

Os policiais contaram com a ajuda de uma moradora de Penedo que passava pelo local e parou para ajudar. Após o nascimento, mãe e filha foram levadas até a maternidade onde receberam os devidos cuidados médicos.

Na manhã desta quarta, os policiais reencontraram mãe e filha no hospital. As duas estão saudáveis.

Fonte: G1/AL