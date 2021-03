Bebê que estava internado na Santa Mônica se recupera da Covid-19 e recebe alta

A Maternidade Santa Mônica informou nesta segunda-feira (22) que, dos 14 bebês que estavam internados com Covid-19 na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), um se recuperou e recebeu alta, quatro foram transferidos para a Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional (UCINCo) para continuar tratamento, e nove continuam na UTI.

O isolamento dos bebês termina nesta terça (23), e eles continuam com os cuidados referentes ao quadro clínico de prematuridade.

O caso de infecção dos 15 bebês foi confirmado pela maternidade no dia 9 de março, quando a ala foi isolada para pacientes com confirmação e suspeita de Covid-19. Outras medidas também foram anunciadas pela unidade de saúde para evitar novos casos, entre elas a suspensão de visitas na Unidade Neonatal.

Um dos bebês foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE) no dia 12 de março. O boletim médico, atualizado nesse domingo, diz que o recém-nascido continua internado em enfermaria pediátrica. Apesar de ter superado o quadro da Covid-19, a criança permanece aos cuidados de equipe multidisciplinar devido a doença neurológica.

O Ministério Público do Estado de Alagoas (MP-AL) abriu uma investigação para acompanhar a situação na maternidade. Antes que fosse solicitada pelo MP-AL, a maternidade encaminhou todas as providências que já foram adotadas no local.

