Bebedeira acaba com um homem morto em São Sebastião

Um homem foi morto por golpes de arma branca, nessa segunda-feira (18), na cidade de São Sebastião, no interior de Alagoas. Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar (PM), acionada para a ocorrência, a vítima estava bebendo com mais três indivíduos, em uma residência, quando, posteriormente, uma discussão foi iniciada.

Em meio à situação, um dos suspeitos pegou uma faca e seguiu em direção à vítima, que foi atingida na região do peito, vindo a óbito antes mesmo dos primeiros socorros.

Já os suspeitos fugiram após o crime.

Peritos do Instituto de Criminalística (IC) e funcionários do Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados ao local, para a perícia do corpo da vítima e o seu recolhimento, respectivamente.

A identidade da vítima não foi divulgada.

