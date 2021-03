Bebês internados na Maternidade Santa Mônica estão recuperados da Covid-19

Os bebês que estavam internados na Maternidade Escola Santa Mônica com Covid-19 já saíram do período de isolamento e, após novos testes com resultado negativo, foram considerados recuperados da doença. A informação foi divulgada pelo hospital na terça-feira (30).

Havia 15 bebês infectados com coronavírus, mas um foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE). Dos outros 14 que permaneceram na maternidade, um recebeu alta hospitalar e já foi liberado para voltar pra casa. Três foram transferidos para Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional (UCINCo) e os demais permanecem na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) por que são prematuros, mas não mais pela doença provocada pelo coronavírus.

O hospital informou ainda que recebeu na segunda (29) outros dois bebês vindos de outros hospitais por causa de patologias específicas (clínica e cirúrgica), e eles já chegaram positivados para a Covid-19. Eles não apresentam sintomas da doença e estão em isolamento.

O caso de infecção dos bebês foi confirmado pela maternidade no dia 9 de março, quando uma ala foi isolada para pacientes com confirmação e suspeita de Covid-19. Outras medidas também foram anunciadas pela unidade de saúde para evitar novos casos, entre elas a suspensão de visitas na Unidade Neonatal.

O bebês transferido para o HGE se recuperou da doença, mas permaneceu hospitalizado devido a uma doença neurológica.

