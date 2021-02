Belo é preso por show em escola pública do Rio

Belo foi preso hoje pela Dcod (Delegacia de Combate às Drogas), da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O cantor é investigado pela realização de um show no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, durante a pandemia do novo coronavírus.

O evento, que aconteceu no interior da Escola Municipal do Parque União no último sábado (13), não foi autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde.

A polícia também investiga uma suposta invasão ao colégio.

Procurada por Splash, a Sepol (Secretaria de Estado de Polícia Civil), informou que a operação “É o que eu mereço” também prendeu preventivamente outras três pessoas além de Belo: Célio Caetano e Henrique Marques, sócios da produtora Série Gold, responsável pela organização do evento; e Jorge Luiz Moura Barbosa, o Alvarenga, apontado como chefe do tráfico no Parque União.

“Como se tal situação, por si só, não fosse absurda e suficiente para uma resposta do estado, foi verificado junto à Seeduc que o evento ocorreu sem qualquer autorização, configurando verdadeiro esbulho/invasão de um prédio público para a realização de um evento privado, contrário ao interesse público e que serviu para propagar ainda mais a doença viral”, disse o delegado Gustavo de Mello de Castro, titular da Dcod.

A delegacia também cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e confiscou equipamentos e veículos.

Fonte: UOL