Benfica frustra Flamengo e decide manter Jorge Jesus no cargo

Após especulação de que Jorge Jesus deixaria o Benfica, o clube decidiu, após reunião na manhã desta sexta-feira (24/12), manter o treinador no cargo. A informação é do site português Record. O time sofreu derrota por 3 x 0 para o Porto nessa quinta (23/12) e acabou eliminado da Taça de Portugal, mas segue disputando outros títulos na temporada – entre eles, a Champions League.

Jesus teria ficado próximo de voltar ao Flamengo após reunião com diretores do clube carioca em Portugal, mas a possibilidade foi logo descartada e desmentida pelo Benfica do Águias, que emitiu comunicado oficial sobre o assunto. A insistência dos rubro-negros na volta do Mister está incomodando a cúpula benfiquista. O plano de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e Bruno Spindel, diretor executivo do clube, era voltar ao Brasil para o Natal, mas ainda há esperanças de o Benfica ceder à pressão e liberar Jesus diante do momento conturbado do time. A equipe de Jorge Jesus volta a encarar o Porto na próxima quinta (30/12), novamente fora de casa, mas desta vez pela Liga Portuguesa.

Fonte: Metrópoles