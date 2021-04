Bernardinho vai assumir a seleção da França após Olimpíadas de Tóquio

Bernardinho será o novo treinador da França após as Olimpíadas de Tóquio. O técnico brasileiro vai substituir Laurent Tillie no comando da equipe com a missão de levar a seleção masculina europeia ao ouro nos Jogos de Paris, em 2024. O jornal francês “L’Equipe” foi o primeiro a publicar a informação, nesta segunda-feira, confirmada pelo repórter Alê Oliveira. Pouco depois, a própria federação de vôlei do país confirmou a contratação com uma declaração do técnico.

– Estou muito honrado que a Federação tenha aceitado minha candidatura. Esta decisão não foi fácil porque requer alguns sacrifícios pessoais. Mas quando olho para a seleção da França e sua evolução hoje, fico muito entusiasmado com a ideia de poder trazer minha experiência a ela, a fim de avançar em direção a um único objetivo comum: a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris. É um verdadeiro desafio que nos espera – disse Bernardinho.

A Federação Francesa procurou Bernardinho na última semana. O treinador, em entrevista ao portal “Web Vôlei”, porém, negou o acerto e afirmou que havia apenas recebido uma sondagem. Mesmo com o acordo, o treinador não deixará o comando do Sesc-Flamengo. A estreia à frente da seleção europeia deverá ser em setembro, no Campeonato Europeu.

– Essa equipe tem potencial e gostaria de destacar o trabalho admirável que Laurent Tillie tem feito com os seus jogadores ao longo dos últimos nove anos. Quero continuar este trabalho, ultrapassar os limites e as capacidades de cada um, continuar a fazê-los crescer como atletas e como seres humanos. É uma etapa necessária. Mas, por enquanto, só pode haver um objetivo: as Olimpíadas de Tóquio. Então, vou deixar Laurent, sua equipe e seus jogadores trabalharem para ter o melhor desempenho em Tóquio. Eles têm a capacidade e o talento – afirmou o treinador.

Um dos mais vitoriosos técnicos do país, Bernardinho vai comandar pela primeira vez uma seleção estrangeira. O treinador chegou ao time masculino do Brasil em 2001, às vésperas da Liga Mundial daquele ano – da qual sairia campeão. Estreou no dia 4 de maio, contra a Noruega, em amistoso disputado em Portugal, como parte da preparação para o torneio. Em 15 anos, somou mais de 30 conquistas à frente da equipe. Foram dois ouros olímpicos (2004 e 2016), duas pratas (2008 e 2012) e três títulos mundiais (2002, 2006 e 2010), além de oito Ligas Mundiais. Antes, com a seleção feminina, conquistou dois bronzes olímpicos, nos Jogos de Atlanta, em 1996, e de Sydney, em 2000. Foram seis medalhas olímpicas em sequência.

O técnico deixou a seleção brasileira após a conquista do ouro nas Olimpíadas do Rio. Queria ficar mais perto da família após duas décadas se dividindo entre equipe e seleção. Agora, porém, assume uma nova missão para o próximo ciclo olímpico.

Com a confirmação de que segue à frente do Sesc-Flamengo, Bernardinho continuará o processo de montagem do elenco do Sesc-Flamengo para a próxima temporada da Superliga. Na última edição da competição nacional, o treinador levou o clube à quinta posição, sendo eliminado nas quartas de final para o Sesi-Bauru.

Fonte: GE