Bianca Andrade e Diogo Melim anunciam fim de namoro

Bianca Andrade e Diogo Melim usaram o Instagram da empresária para anunciar oficialmente o término do namoro, neste sábado (29). Usando filtro de cachorrinho, os dois afirmaram que a relação entre eles será de amizade. O que chamou a atenção dos seguidores foi a primeira frase dita pela ex-BBB ao apresentar o cantor. Nela, ela deixa bem claro que foi o artista quem pôs fim ao relacionamento. “Estou aqui com Diogo, meu amigo, que terminou comigo”, iniciou Bianca, que já havia declarado que não estava mais com Diogo.

Cantor minimiza término com Bianca Andrade: ‘Seguimos amigos e parceiros’

O pronunciamento do casal continua com Diogo negando que tenha colocado fim do namoro com a empresária, eliminada do BBB20 em um Paredão com Flayslane e Felipe Prior. “Nós terminamos numa conversa madura”, corrigiu o cantor.

Mas Bianca retrucou: “Você já tinha terminado comigo. Assume pelo menos”. “Mas a gente não se odeia, olha que interessante”, continuou Boca Rosa. “Seguimos amigos e parceiros como sempre fomos. Juntos, brothers”, declarou o cantor. “A gente não namora, mas não se odeia”, disse Bianca, que procurou o músico após deixar o reality show.

Bianca Andrade nega paixão por Guilherme: ‘Já era apaixonada’

Durante participação no programa Se Joga, Bianca declarou que não passou a nutrir sentimento de amor por Guilherme, mesmo após dizer que poderia beijá-lo na festa.

“Não, gente! (risos) Eu já era apaixonada [pelo namorado antes de entrar na casa”, afirmou. A empresária explicou ainda o motivo de ter se aproximado de Guilherme. “Ele foi um dos únicos que me fazia companhia. E lá dentro, em um lugar que você não tem ninguém e que tem vontade de chorar o tempo todo, ter uma pessoa que te enxerga… Ele olhava no meu olho e falava: ‘estou te entendendo’. Não é concordar, mas é uma conexão que dá muita gratidão. Fora que ele é uma pessoa muito carinhosa. Eu até sou um pouco menos, mas ele é muito. E todo o amigo meu que é muito carinhoso, eu sempre retribui isso”, destacou.

Empresária relembra apoio de Guilherme após briga: ‘Eu estava muito sozinha’

Bianca Andrade ainda relembrou o momento em que ficou mais próxima de Guilherme. “Quando veio a aproximação dele, eu estava muito sozinha, principalmente quando houve a questão de separar homens e mulheres. Eu olhava os rapazes e ficava muito mal de ver as pessoas serem totalmente canceladas. Não gosto disso. Parecia que eu estava contra alguém, mas não foi assim que aconteceu. Na verdade, eu era a única que falava: ‘isso que você fez está errado’, ‘isso não está certo’ e ‘sororidade é isso'”, apontou.

Fonte: Terra