Após encerrar a votação do Paredão entre Bianca, Felipe e Flayslane, Tiago Leifert entra em contato com os brothers e as sisters. O apresentador discursa: “Sabe o que o herói e o vilão têm em comum? Os dois acham que estão certos. Igual a vocês”.

Em seguida, Leifert afirma: “Para chegar na tal da verdade, e existe uma, que vocês estão buscando, passa necessariamente pela lógica, por um caminho lógico. A lógica é a primeira a morrer quando vocês entram no Big Brother”.

Na sequência, o apresentador anuncia: “Pela lógica, quem sai hoje é a Bianca”.

Bianca é a quinta eliminada do BBB20, com 53,09% dos votos. Felipe recebeu 29,27%. Flayslane recebeu 17,64%.

com Gshow