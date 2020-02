Bianca, Felipe Prior e Flayslane estão no paredão do BBB20

O quinto Paredão do BBB20 está formado. Bianca, Felipe e Flayslane se enfrentam na berlinda disputando a permanência na casa mais vigiada do Brasil.

O Paredão começou a ser formado na quinta-feira, 20/2. Após vencer a Prova do Líder, Rafa teve que indicar três colegas de confinamento para receberem uma consequência. Uma delas foi Flayslane e a cantora acabou indo direto para o Paredão.

Pyong, o Anjo da semana, deu a imunidade para Daniel, livrando o gaúcho do Paredão.

Na sequência foi a vez da Líder Rafa decidir sua indicação da semana. Ela escolheu Bianca e a empresária se tornou a segunda emparedada, ao lado de Flayslane.

O terceiro lugar na berlinda foi decidido pelos votos da casa. Veja quem votou em quem:

Pyong votou em Felipe.

Felipe votou em Pyong.

Babu votou em Pyong.

Guilherme votou em Pyong.

Daniel votou em Felipe.

Victor Hugo votou em Felipe.

Flayslane votou em Pyong.

Marcela votou em Felipe.

Bianca votou em Pyong.

Thelma votou em Guilherme.

Ivy votou em Babu.

Manu votou em Felipe.

Gizelly votou em Felipe.

Gabi votou em Felipe.

Mari votou em Babu.

Com sete votos, Felipe foi o mais votado da casa e completa o Paredão com Bianca e Flayslane. O segundo mais votado foi Pyong, com cinco votos, seguido de Babu, com dois, e Guilherme, com apenas um.

Fonte: Globo