Um bicho-preguiça foi resgatado, na manhã deste sábado (26), em um trecho da BR-104, sentido Messias, interior de Alagoas.

De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), durante patrulhamento, uma guarnição se deparou com o animal no meio da rodovia, tentando atravessar.

Diante da situação, foi realizado o resgate do animal, que, em seguida, foi encaminhado para a sede do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em Maceió.

