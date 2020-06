Bili Marques destaca investimentos para saúde pública de Penedo

Leitos permanentes de UTI em Penedo serão inaugurados na próxima semana. O avanço incontestável para o município que tem saúde plena – configuração administrativa efetivada durante o governo FHC – e é polo de uma região definida pela Secretaria de Estado da Saúde, foi enaltecido pelo Vereador Bili Marques.

O parlamentar parabenizou a provedoria da Santa Casa de Misericórdia, onde os seis primeiros leitos de UTI serão instalados, e os governos municipal e estadual pela união que gerou o benefício de caráter definitivo, ainda que inicialmente implantada para atender vítimas da Covid-19 em estado grave.

Além do investimento na Santa Casa, Penedo vai ganhar mais dez leitos de UTI e clínicos no antigo Semep, imóvel em reforma realizada pela Prefeitura de Penedo para ampliar a estrutura capaz de viabilizar a realização de cirurgias de alta complexidade no município, um legado para Penedo e região.

Patrulha mecanizada

Bili Marques comentou ainda as dificuldades que seu irmão e Secretário de Serviços Públicos, Moisés Marques, enfrenta para atender as demandas da população, principalmente da zona rural por falta de uma patrulha mecanizada na frota municipal.

Os serviços são realizados com máquinas alugadas e uma delas quebrou, conforme informou na sessão legislativa realizada nesta quinta-feira, 18, inviabilizando o atendimento imediato e até o que estava programado, frisando que o inverno atual tem sido de muita chuva e que Penedo tem muitos povoados.

Fonte: Assessoria – CMP