Biro-Biro é regularizado e poderá estrear pelo ASA

Após passar por uma forte crise de Covid-19 em seu elenco, finalmente o ASA parece voltar aos trilhos. Nesta sexta-feira (25) mais um nome foi regularizado para poder ajudar o Gigante no sonho do acesso à Série C. Trata-se do atacante Biro-Biro, de 28 anos, que havia sido anunciado pela diretoria alvinegra no último domingo (20).

O jogador vem para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D depois de jogar o Campeonato Paraibano com a camisa do São Paulo Crystal, que terminou o Estadual na quarta posição. Além disso, já atuou com camisas tradicionais do futebol brasileiro, como no Comercial de Ribeirão Preto, Icasa e Botafogo da Paraíba.

Biro-Biro é paraibano de Cruz do Espírito Santo, e na temporada de 2021 marcou um gol em oito partidas. O atleta chegou ao ASA por empréstimo da equipe paraibana. Como atua pelas pontas, Biro-Biro deverá ter as concorrências de Gabriel, Fernandinho e Adailson, porém, os três jogadores não têm sido unanimidade no time titular.

Agora, Biro-Biro vive a expectativa de estrear com a camisa alvinegra e isso pode acontecer no próximo domingo (27), quando o ASA enfrenta o Itabaiana no Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca. A partida é válida pela 4ª rodada da Série D.

por Guilherme Magalhães/Gazetaweb