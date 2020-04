Bispo Dom Valério Breda apresenta melhoras e deixa a UTI

Em nota divulgada através da redes sociais assinada pelo vigário geral, Padre Daniel do Nascimento Santos, dão conta que o Bispo da Diocese de Penedo, Dom Valério Breda, recebeu alta médica dos cuidados intensivos na tarde desta quarta-feira, 29, e já se encontra em um dos apartamentos do hospital Arthur Ramos.

Confira abaixo a nota:

Nesta quarta-feira (29) , venho informar a todos que Dom Valério Breda, Bispo da Diocese de Penedo, internado desde 15 de abril na Unidade de Terapia Intensiva, do Hospital Arthur Ramos, em Maceió-AL, recebeu alta médica dos cuidados intensivos hoje, às 16h, e já se encontra no apartamento desta casa de saúde. Conforme o boletim médico, Dom Valério está se recuperando de forma satisfatória, permanecendo com uma evolução positiva e contínua. Como já foi informado anteriormente, permanece lúcido, responde aos estímulos, alimenta-se por via oral, tem pressão arterial controlada sem auxílio de medicações endovenosas e as atividades renais e pulmonar normalizadas. Também um exame de tomografia realizado hoje, mostra que a hemorragia cerebral encontra-se praticamente reabsorvida pelo próprio organismo, o que é muito bom. Neste momento inicial, uma nova etapa, em sua recuperação, para que o mais breve possível esteja de volta à sua diocese.

Quero agradecer imensamente a toda Diocese de Penedo, em seus padres, diáconos, religiosos (as), leigos (as) engajados, aos irmãos(ãs) de outras dioceses do Brasil e a todo Povo de Deus, pelos muitos sinais de comunhão, especialmente pela oração. Agradeço ainda ao Núncio Apostólico no Brasil, Dom Giovanni D’Aniello, pela constante atenção e oração dispensadas, bem como aos bispos da CNBB, do Regional Nordeste II, pelo esmero e apoio.

Reitero meu convite a estarmos em unidade enquanto Igreja Diocesana, na certeza de que seremos assistidos por Nosso Senhor, que como o Bom Pastor, cuida sempre de todos os pastores de sua Igreja e de todas as ovelhas. Deus é sempre muito bom!

Penedo, 29 de abril de 2020.

Pe. Daniel do Nascimento Santos Vigário Geral

por Redação com divulgação