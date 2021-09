Blitz educativa é realizada em Penedo para conscientizar condutores

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) da Prefeitura de Penedo orienta condutores da cidade, ação que faz parte da Semana Nacional de Trânsito.

Por isso, a SMTT realizou nesta segunda-feira (20), uma blitz educativa, na Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, com o tema “Seja você a mudança no trânsito”.

No local da ação, também foram entregues panfletos, brindes e cartilhas educativas.

A Semana Nacional de Trânsito é comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro, com o tema “No trânsito sua responsabilidade salva vidas”.

Por isso e também ao longo de todo ano, a Prefeitura de Penedo realiza diversas ações para conscientizar os motoristas penedenses sobre a importância do cumprimentos das leis.

Entre as medidas que devem ser adotadas por condutores está a necessidade de boas práticas comportamentais, a exemplo de praticar a gentileza, sinalizar as ultrapassar, e também para a ocorrência de acidente ou animais na via pública, e permitir a passagem de pedestres, sem colocar em risco a própria segurança e dos demais condutores.

O trabalho da SMTT Penedo tem apoio do Detran Alagoas, 11º Batalhão de Policia Militar e ocorre em diferentes pontos da cidade.

De acordo com o Agente de Trânsito da SMTT Marco Antônio, essa ação educativa na parte alta da cidade ocorreu para abrir a Semana Nacional do Trânsito da melhor forma, promovendo atividades voltadas ao público idoso, pedestre e condutor, finalizando na próxima sexta-feira (24).

Para o Superintendente Joanilson Sampaio é importante a colaboração de toda a população, para o sucesso das ações em prol de um transito mais seguro.

“Pedimos aos condutores de Penedo, respeito às leis de transito, a fiscalização e ao Código de Trânsito Brasileiro, além de responsabilidade com itens obrigatórios do veículo. Faça parte da segurança de trânsito de Penedo”, afirmou o Superientendente.

por Thiago Sobral – Decom PMP