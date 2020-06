BNDES aprova patrocínio cultural para retomada das obras do Cine Penedo

O Cine Penedo carrega em suas paredes de arquitetura Modernista muitas histórias. Suas obras de restauração foram iniciadas e não concluídas. E na tarde da última quinta-feira, 18, uma boa notícia vai garantir a retomada dos trabalhos e a sua reinauguração.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), através de um dos seus analistas, anunciou a aprovação técnica de patrocínio cultural. Com isso, o prédio localizado na Praça Marechal Deodoro, Centro Histórico, terá seus trabalhos reiniciados.

“Uma notícia maravilhosa para Penedo. O analista do BNDES, Fábricio Brollo, ligou para informar que a instituição federal aprovou o patrocínio para concluir os trabalhos de restauração do Cine. Em meio à pandemia, Penedo recebe a informação que teremos mais um prédio que carrega a história da cidade totalmente restaurado. Isso é maravilhoso”, comemorou o prefeito Marcius Beltrão.

Com a aprovação nos próximos dias, o BNDES deve marcar a data de assinatura do contrato.

“Esse é mais um projeto de integração entre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a Prefeitura e a Ufal. Tenho plena certeza que a universidade vai transformar o Cine Penedo em mais um grande espaço cultural. Vai ficar em boas mãos”, encerrou o prefeito.

por Roberto Miranda