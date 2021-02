Bocardi leva advertência após polêmica com Nego Di

Rodrigo Bocardi recebeu uma advertência da TV Globo após expor na rádio CBN que recebeu ameaças pelas redes sociais do humorista Nego Di, ex-participante do ‘BBB21’.

Segundo informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, além da suspensão, a direção de entretenimento da emissora juntamente com a de jornalismo, também solicitou que ele encerre publicamente o assunto polêmico.

“Eu não quis falar nada ontem, até porque não tinha a expulsão de Nego Di, até porque isso que vou contar agora reflete muito o que é a vida e tem tudo a ver com o grande assunto dia, que envolve também um valentão, aquele soberano, que está acima de todos e de tudo, que acha que pode dominar o mundo e desrespeitar quem quer que seja”, disse Bocardi na ocasião sobre as ameaças sofridas pelo ex-brother

Ele também leu uma das mensagens que foram enviadas para ele na época. Os guri ‘vai’ (sic) te apagar, se liga”, “Estão por invadir sua casa, seu bosta” e “Os caras vão brincar de Lego com seu corpo”. “Essa foi só uma entre tantas ameaças, inclusive aos meus filhos. Tem tudo o que vocês puderem imaginar”, afirmou. “E hoje, Nego Di, o valentão, aquele fez a acusação, que mobilizou todo o seu time contra mim e minha família, estava hoje lá no programa da Ana Maria Braga quase chorando, com índice de rejeição recorde no ‘BBB’”.

Ainda de acordo com Lo-Bianco, o pedido inicial do afastamento de Rodrigo Bocardi partiu da direção do reality show, que considerou a situação embaraçosa, com isso, podendo afetar a imagem do jogo.

Fonte: ISTOÉ