Boletim aponta 1200 casos da Covid-19 em Penedo

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) de Penedo divulgou agora há pouco os dados atualizados da pandemia do novo coronavírus.

O boletim desta quinta-feira, 27, informa que Penedo atingiu a marca de 1.200 casos confirmados de Covid-19, sendo que deste total, 1.058 já estão curados da doença responsável por 13 óbitos em Penedo.

Até hoje, a doença já causou 1.853 mortes em Alagoas e 118.649 em todo território nacional.

O mais recente boletim epidemiológico da SEMS Penedo informa ainda 1.105 casos descartados, 99 pessoas sendo monitoradas e apenas um na condição de suspeito.

Em relação aos locais com maior taxa de ocorrência da Covid-19 em Penedo, 340 foram registrados no bairro Dom Constantino, um dos maiores em extensão e densidade populacional.

O bairro Santa Luzia contabiliza 219 casos confirmados de contaminação por coronavírus e o Raimundo Marinho 117. Já no Centro da cidade foram registradas 172 ocorrências. No Oiteiro – como o bairro Senhor do Bonfim é mais conhecido – estão 99 registros, número acima dos 65 indicados por pessoas residentes no Santo Antônio e também dos 49 do bairro Santa Izabel e ainda dos 13 do bairro Santa Cecília.

Na zona rural de Penedo a maior concentração de casos confirmados de Covid-19 está na comunidade Tabuleiro dos Negros, onde foram registradas 43 ocorrências. Os dois núcleos da Cooperativa somam 37 registros, na comunidade Palmeira Alta estão 24, além de 12 na Santa Margarida, oito no povoado Capela e dois na Ponta Mofina.

por Fernando Vinícius – Decom PMP