Boletim aponta 740 casos do novo Coronavírus em Penedo

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) atualizou o boletim epidemiológico do novo coronavírus. Até esta quarta-feira, 22 de julho, 656 pessoas já estão curadas da doença que tem 740 casos confirmados somente em Penedo.

Em Alagoas, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informa o registro de mais de 51 mil pessoas contaminadas pela Covid-19. São 51.680 e mais 1.443 vidas perdidas para a doença que registrou mais um triste recorde no país: 1.293 óbitos por Covid em apenas 24 horas, o maior número registrado no Brasil desde o início da pandemia.

Em Penedo, o número de mortes permanece em nove, mas há casos ainda dependendo da confirmação feita a partir de exame laboratorial específico.

O mais recente boletim epidemiológico da SEMS Penedo aponta ainda 143 pessoas monitoradas, três casos suspeitos e 829 já descartados.

Ocorrência por localidade

Em relação às localidades com casos confirmados de contágio pelo novo coronavírus, o bairro Dom Constantino ultrapassou a marca de 200 nesta quarta-feira. São 201 registros contabilizados pela SEMS.

O segundo com maior incidência é o Santa Luzia (144 casos confirmados), seguido do Centro da cidade, com 106 casos, e do bairro Raimundo Marinho (83). No Senhor do Bonfim, popular Oiteiro, estão 55 dos 740 casos confirmados até hoje e no Barro Vermelho (Santo Antônio) se encontram 52 casos de Covid-19.

O bairro Santa Izabel tem 18 pessoas infectadas e o bairro Santa Cecília apenas 3. Na zona rural, a comunidade remanescente quilombola Tabuleiro dos Negros ultrapassou o povoado Palmeira Alta.

O Tabuleiro registra agora 28 casos de coronavírus, enquanto que Palmeira Alta permanece com 24. Já os povoados Capela e Santa Margarida estão com a mesma quantidade, sete em cada um.

O boletim atualizado informa ainda 12 casos entre moradores da Cooperativa.

