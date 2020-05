Boletim Covid-19 aponta 26 casos confirmados em Penedo

O mais recente Boletim epidemiológico produzido pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), com informações da Sesau Alagoas, aponta novo aumento de casos confirmados de Covid-19 em Penedo que passaram de 23 para 26, nas ultimas 24H.

De acordo com os dados informados, mais um caso foi confirmado no Bairro Dom Constantino que engloba diversas localidades na parte alta da cidade e dois no Bairro de Santa Luzia.

A atualização dos dados referentes à pandemia do corona vírus aponta um aumento dos casos descartados da doença de 50 pra 58, significando que mais 8 pessoas monitoradas, ano estão com covid-19 após a realização dos procedimentos cabíveis

Outro dado refere-se a manutenção dos casos monitorados em 89 ocorrências

Cinco pessoas residentes em Penedo estão com suspeita de infecção por Covid-19, uma a menos que no último boletim divulgado. Os dados mostram ainda a manutenção de cinco casos já recuperados, dois óbitos.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)