Boletim Covid-19 deste domingo (7) mostra 94 casos confirmados em Penedo

A Prefeitura de Penedo por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) informa o Boletim Epidemiológico, atualizado a cada 24h, deste domingo (7) destacando que o número de casos confirmados de Covid-19 no município teve novo aumento, chegando a 94 casos da doença.

Os dados do boletim também trazem o número atualizado de óbitos, que agora são 3. Além disso mostra o aumento do número de pessoas monitoradas que totalizam 200.

As demais estatísticas do Boletim epidemiológico produzido pela SEMS Penedo trazem 95 casos descartados, ou seja aquelas pessoas que após exames constatou-se que não foram infectadas por Corona Vírus e 11 pessoas curadas da doença.

Com relação ao número de ocorrências por localidade, a maior quantidade atualmente está localizada no bairro Dom Constantino, somando 19 casos, seguido pelo Bairro de Santa Luzia com 17. O povoado Palmeira Alta e o Centro do município estão logo abaixo com 14 casos da doença em cada localidade.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)